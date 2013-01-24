14 программ для выпечки, создания теста и формования хлеба

Хлебопечь Philips имеет 14 программ для выпечки любой сложности - от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных кондитерских изделий, а также варить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.