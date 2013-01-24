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    Pure Essentials Collection

    Хлебопечь

    HD9040/90
    Общая оценка / 5
    • Свежий хлеб любой формы и различного вкуса Свежий хлеб любой формы и различного вкуса Свежий хлеб любой формы и различного вкуса
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      Pure Essentials Collection Хлебопечь

      HD9040/90
      Общая оценка / 5

      Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

      Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Pure Essentials Collection Хлебопечь

      Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

      Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

      Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

      Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Pure Essentials Collection Хлебопечь

      Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

      Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Хлебопечь

        Итого:

        Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

        Формуйте свой любимый хлеб!

        • Функция Multi-Shape
        • 14 программ, 1250 г
        • Черный
        Аксессуар для выпекания хлеба Вашей любимой формы

        Аксессуар для выпекания хлеба Вашей любимой формы

        Уникальный аксессуар позволяет Вам выпекать хлеб любой формы. Вы сможете приготовить багеты, булочки или рогалики и даже печенье различной формы, которые понравятся всей семье. Аксессуар представляет собой два противня, каждый из которых содержит по три разделителя, которые можно использовать для выпекания теста различного объема и формы. Можно испечь до 12 булочек — с семечками для ужина с друзьями или с сыром для пикантности — или сочетать багеты с рогаликами, или же извлечь разделители и испечь хлеб любой формы. Раскройте свой творческий потенциал!

        14 программ для выпечки, создания теста и формования хлеба

        14 программ для выпечки, создания теста и формования хлеба

        Хлебопечь Philips имеет 14 программ для выпечки любой сложности - от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных кондитерских изделий, а также варить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.

        Индикатор "Добавить ингредиенты" для выпекания хлеба с добавками

        Индикатор "Добавить ингредиенты" для выпекания хлеба с добавками

        Выпекайте хлеб с дополнительными ингредиентами, такими как орехи или сухофрукты, — просто и весело. Когда сработает индикатор "Добавить ингредиенты", просто добавьте нужные составляющие к тесту, и остальное печь сделает сама. Добавляйте все, что нравится — орехи, семечки, оливки, сухофрукты, сыр, лук, бекон, нугу, шоколад и многое другое — для выпечки особого хлеба с неповторимым вкусом!

        3 различных размера буханок, включая большую буханку 1,25 кг

        3 различных размера буханок, включая большую буханку 1,25 кг

        Не бойтесь приготовить слишком много хлеба или, наоборот, мало в случае, когда необходимо угостить еще несколько человек. Дополнительный объем хлебопечи и понятная маркировка позволяют приготовить средние, большие или очень большие буханки весом 750 г, 1 кг и 1,25 кг.

        3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

        3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

        Три уровня подрумянивания корочки позволяют выпекать хлеб на любой вкус. Выберите уровень подрумянивания: светлая корочка, средняя или темная, — в зависимости от собственных предпочтений и любимого рецепта.

        В комплект входит буклет с рецептами

        В комплект входит буклет с рецептами

        Хотите попробовать что-то новенькое? В нашем буклете Вы найдете множество оригинальных рецептов и советов по добавлению различных ингредиентов. Вы сможете сделать любую выпечку особенной. Более того, все рецепты доступны и просты в исполнении, даже если Вы никогда раньше не пользовались хлебопечью.

        Отсрочка старта до 15 часов позволит выпечь свежий хлеб к любому времени

        Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите таймер отсрочки старта на нужное время, например утро, и идите спать. Когда Вы проснетесь, свежий хлеб будет уже готов.

        Простое и понятное управление с помощью кнопок

        Кнопки управления на хлебопечи Philips удобны и просты в использовании. С их помощью можно без труда задать нужные настройки. Сначала выберите тип выпечки, вес в соответствии с рецептом и уровень подрумянивания (или просто используйте одну из программ), затем запустите программу. С помощью больших и понятных значков можно без труда определить, что означает каждая кнопка. Кроме того, все выбранные настройки четко отображаются на ЖК-дисплее.

        Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба

        Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба: как тесто замешивается, перемешивается и выпекается — идеальное решение для тех, кто любит все держать под контролем.

        В комплект входят мерный стакан и ложечка

        Добавляйте твердые и жидкие ингредиенты в правильных количествах с помощью мерного стакана и ложечки — все, что нужно для начала.

        Нескользящие ручки для безопасного и легкого перемещения

        Если Вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, Вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Количество часов таймера задержки
          15
          Сигнал добавления ингредиентов
          Да
          Включение одним нажатием
          Да
          Программа приготовления теста
          Паста, тесто (пицца, печенье, бублики и т. д.)
          Буклет с рецептами
          Да
          Быстрое программирование
          Да
          Только запекание
          Да
          Программа приготовления варенья
          Да
          Специальные программы
          Формовочный механизм, формовочный механизм для сладкого хлеба
          Степени готовности
          3
          Время сохранения хлеба теплым
          1 час
          Окошко
          Да
          Количество лопастей для замеса
          2
          ЖК-дисплей
          Да
          Термоизолированный корпус
          Да
          Нескользящие ножки
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да
          Размер выпечки
          750 г; 1000 г; 1,25 кг
          Количество программ
          14

        • Аксессуары в комплекте

          Лопасти для замеса
          Да
          Мерная чашка
          Да
          Мерная ложечка
          Да
          Дополнительные приспособления
          Нож и кисточка для обмазывания хлеба
          Форма для выпечки
          Формовочный механизм со съемными разделителями
          Контейнер для выпечки
          До 1,25 кг

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Черный, красный и полированный металл

        • Материал

          Основной корпус
          Пластик ПК, нержавеющая сталь, стекло
          Контейнер для выпечки
          Анодированный алюминий, двойное антипригарное покрытие
          Лопатка для замеса
          изготовлена литьем под давлением и имеет антипригарное покрытие
          Форма для выпечки
          Анодированный алюминий, антипригарное покрытие

        • Логистические данные

          Размер упаковки
          420x277x301 (ДxШxВ)  миллиметра
          Вес продукта
          7,7  кг

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