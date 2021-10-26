КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Больше не доступен

HD9046/90

HD9046/90

4.7

| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Посмотреть все преимущества
14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.

3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.7

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Все подобається

Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.

Плюсы

Велика кількість програм

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-10-26

19/11/2020

Україна

Україна

Якійсний, надійний

Подобається бренд, доступний, користуюсь біля двох років. Випікає дуже смачний хліб.

Плюсы

незамінний помічник

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-11-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2019-11-19

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова хлібопічка

Дуже зручна та легка у використанні хлібопічка, зрозумілий дісплей. Дуже задоволена своїм вибором, незамінна помічниця на кухні. Домашні завжди радіють, коли на столі свіжа випічка.

Плюсы

Зручна, легка, приємний зовнішній вигляд

Минусы

Мінусів не знайшла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2020-04-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка

Date of Use 2020-04-20

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения