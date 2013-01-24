14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.