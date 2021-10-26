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Больше не доступен
Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.
Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.
Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).
4.7
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
spdsem
26/10/2021
Україна
Все подобається
Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.
Плюсы
Велика кількість програм
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Andrewkor_69
19/11/2020
Україна
Якійсний, надійний
Подобається бренд, доступний, користуюсь біля двох років. Випікає дуже смачний хліб.
Плюсы
незамінний помічник
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-11-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-11-19
Olena55
20/08/2020
Україна
Чудова хлібопічка
Дуже зручна та легка у використанні хлібопічка, зрозумілий дісплей. Дуже задоволена своїм вибором, незамінна помічниця на кухні. Домашні завжди радіють, коли на столі свіжа випічка.
Плюсы
Зручна, легка, приємний зовнішній вигляд
Минусы
Мінусів не знайшла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2020-04-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2020-04-20