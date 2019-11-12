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Больше не доступен
Прослужит долго
Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы.
1,5 л
2200 Вт
Белый
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
4.3
из 5
6
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
Максим90
12/11/2019
Україна
Качество
Очень качественный чайник, работает больше двух лет без замечаний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9305/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9305/00 Чайник
Aleksandrtabunenko
01/11/2019
Україна
Ціна - якість
Користуюсь вже майже рік. Ніяких недоліків не було. Один мінус - це те що не має підсвітки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9305/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9305/00 Чайник
Олена2203
04/07/2019
Україна
Хороше співідношення ціна/якіцсть
Серед мінусів індикатор, що завершено кипятіння, серде плюсів дизайн, корпус з нержавіючої сталі, легко миється. Гарно вписався в кухню
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9305/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9305/00 Чайник