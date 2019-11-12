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  • Standard Product Photo Philips Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD9305/00
  • Standard Product Photo Philips Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD9305/00
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD9305/00

Больше не доступен

Чайник

HD9305/00

4.3

| (6) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

Прослужит долго

Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы.

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Нержавеющая коррозионно-стойкая сталь

Прослужит долго

  • 1,5 л

  • 2200 Вт

  • Белый

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

6

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

12/11/2019

Україна

Україна

Качество

Очень качественный чайник, работает больше двух лет без замечаний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9305/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9305/00 Чайник

01/11/2019

Україна

Україна

Ціна - якість

Користуюсь вже майже рік. Ніяких недоліків не було. Один мінус - це те що не має підсвітки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9305/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9305/00 Чайник

04/07/2019

Україна

Україна

Хороше співідношення ціна/якіцсть

Серед мінусів індикатор, що завершено кипятіння, серде плюсів дизайн, корпус з нержавіючої сталі, легко миється. Гарно вписався в кухню

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9305/00 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9305/00 Чайник

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