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  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время
  • Ароматный горячий чай в любое время

Серия 3000Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный

HD9318/20

4.7
| (18) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Ароматный горячий чай в любое время
Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток.
Посмотреть все преимущества

Чайник емкостью 1,7 л отлично подойдет для всей семьи

Ароматный горячий чай в любое время

  • 1,7 л

  • Крышка на пружине

  • Световой индикатор

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

18

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник

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