Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
1,7 л
Крышка на пружине
Световой индикатор
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.
4.7
из 5
18
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/20 Чайник