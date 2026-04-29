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Чайники
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Серия 3000 Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный
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HD9318/20
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D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
Чайник Philips не включается
В чайнике Philips появились небольшие пятна грязи
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