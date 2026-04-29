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Серия 3000 Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный

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Серия 3000Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный

HD9318/20

Серия 3000 Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный

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EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 223.5 kB
  • 24 March 2026

D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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