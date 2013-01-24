Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике кнопку с нужной температурой. Узнать обо всех преимуществах
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Превосходный вкус горячих напитков
Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике кнопку с нужной температурой. Узнать обо всех преимуществах
Цифровые установки температуры 80, 90, 95 и 100 °C позволяют подогреть воду до необходимой температуры для приготовления различных видов чая, растворимого кофе или супа.
Больше не нужно каждый раз повторно кипятить воду. Функция поддержания температуры сохраняет необходимую температуру воды в соответствии с выбранной установкой.
Прочный металлический чайник с корпусом из полированной нержавеющей стали отличается долгим сроком службы.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
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Технические характеристики
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