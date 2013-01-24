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Avance Collection

Чайник

HD9326/20
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Общая оценка / 5
1 награда
  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков
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    Avance Collection Чайник

    HD9326/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходный вкус горячих напитков

    Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике кнопку с нужной температурой. Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Чайник

    Превосходный вкус горячих напитков

    Как приготовить вкусный напиток? Для получения насыщенного вкуса каждый горячий напиток должен быть приготовлен при оптимальной температуре. Теперь вы сможете наслаждаться великолепным вкусом горячего напитка, просто выбрав на чайнике кнопку с нужной температурой. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный вкус горячих напитков

      Настройка температуры для приготовления любимых напитков

      • 1,7 литра
      • 2200 Вт
      • Полированный металл
      4 запрограммированных кнопки для выбора горячего напитка

      4 запрограммированных кнопки для выбора горячего напитка

      Цифровые установки температуры 80, 90, 95 и 100 °C позволяют подогреть воду до необходимой температуры для приготовления различных видов чая, растворимого кофе или супа.

      Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

      Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды

      Больше не нужно каждый раз повторно кипятить воду. Функция поддержания температуры сохраняет необходимую температуру воды в соответствии с выбранной установкой.

      Прочный чайник с полированным корпусом из нержавеющей стали

      Прочный чайник с полированным корпусом из нержавеющей стали

      Прочный металлический чайник с корпусом из полированной нержавеющей стали отличается долгим сроком службы.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Регулятор нагрева

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7  л
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        1850–2200  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Дизайн

        Цвет панели управления
        Матовый металл

      • Отделка

        Материал фильтра
        Нейлон
        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        PP

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