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1,7 л
Съемная крышка
Индикатор синего цвета
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
4.7
из 5
12
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Sofizm
21/07/2021
Україна
Красивый и практичный
Выбрала эту модель из-за дизайна, очень стильно сочетается стекло и металл. Чайник работает уже более 4 месяцев, нареканий нет. Удобно, что он сам выключается без воды.
Плюсы
Дизайн, выключется без воды
Минусы
Пока не обнаружила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 5000 HD9339/80 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 5000 HD9339/80 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л
Vinstons
04/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Замечательный чайник
Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую
Плюсы
Дизайн, удобство, скорость нагрева.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Halyna77
03/03/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Електрочайник дуже стильний, все влаштовує
Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л