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  • Современный и долговечный
  • Современный и долговечный
  • Современный и долговечный
  • Современный и долговечный
  • Современный и долговечный
  • Современный и долговечный
  • Современный и долговечный

Series 5000Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л

HD9339/80

4.7
| (12) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Современный и долговечный
Стеклянный чайник объемом 1,7 л отличается современным дизайном и оснащен удобным синим индикатором включения в основании чайника.
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Прочное прозрачное стекло и световой индикатор с датчиком

Современный и долговечный

  • 1,7 л

  • Съемная крышка

  • Индикатор синего цвета

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

12

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

21/07/2021

Україна

Україна

Красивый и практичный

Выбрала эту модель из-за дизайна, очень стильно сочетается стекло и металл. Чайник работает уже более 4 месяцев, нареканий нет. Удобно, что он сам выключается без воды.

Плюсы

Дизайн, выключется без воды

Минусы

Пока не обнаружила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 5000 HD9339/80 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Series 5000 HD9339/80 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л

04/04/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Замечательный чайник

Довольно интересный и слегка необычный дизайн, нравится, что крышка снимается полностью, ничего не мешает набирать воду. Греет быстро, так как тэн в нем мощный. Покупкой доволен, рекомендую

Плюсы

Дизайн, удобство, скорость нагрева.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

03/03/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Електрочайник дуже стильний, все влаштовує

Електрочайник дуже стильний, працює добре, все влаштовує

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 HD9339/80 Скляний чайник – легкий, 1,7 л

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