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Series 5000 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л
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HD9339/80
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Eco passport Philips Series 5000 Glass kettle - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
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