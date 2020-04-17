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Металл
Крышка на пружине
Световой индикатор
1,7 л
Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.
Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
4.7
из 5
34
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Mr.Selff
17/04/2020
Україна
Отличный!
Все супер. Красивый, стильный, без ненужных функций, не вычурный дизайн. Очень удобный и качественно сделан. Работает уже полтора года и все просто суепр!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
04/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними
Этот отзыв про Viva Collection HD9351/90 Чайник
Этот отзыв про Viva Collection HD9351/90 Чайник
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
На 25 % больше обычного металлического чайника Philips HD9320