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Daily CollectionЧайник, металлическая крышка на пружине и индикатор

HD9350/90

4.7
| (34) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Прослужит долго
Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.
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Надежный прибор для длительного ежедневного использования

Прослужит долго

  • Металл

  • Крышка на пружине

  • Световой индикатор

  • 1,7 л

Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.

Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

34

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

3
2

17/04/2020

Україна

Україна

Отличный!

Все супер. Красивый, стильный, без ненужных функций, не вычурный дизайн. Очень удобный и качественно сделан. Работает уже полтора года и все просто суепр!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник

04/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними

Этот отзыв про Viva Collection HD9351/90 Чайник

Этот отзыв про Viva Collection HD9351/90 Чайник

09/10/2024

Україна

Україна

Чайник хорошої якості ,довго прослужив

В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник

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      Примечания

      1. На 25 % больше обычного металлического чайника Philips HD9320