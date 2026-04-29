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Daily Collection Чайник, металлическая крышка на пружине и индикатор
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Kettle - English (US)
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Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
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