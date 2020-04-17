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Больше не доступен
Прослужит долго
Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.
Металл
Крышка на пружине
Световой индикатор
1,7 л
Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.
Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
4.6
из 5
19
Отзывы
84%
рекомендуют этот продукт
Mr.Selff
17/04/2020
Україна
Отличный!
Все супер. Красивый, стильный, без ненужных функций, не вычурный дизайн. Очень удобный и качественно сделан. Работает уже полтора года и все просто суепр!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2019-04-17
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2019-04-17
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2022-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2022-10-09
djcool
29/10/2021
Україна
швидко нагріває
Чудовий чайник з відвінними характеристиками. нагріває воду швидко, та має енергомічний вигляд. Вроді простий звиду чайник, але зі всім необхідним набором корисних для цього функцій.
Плюсы
легкий, швидко нагріває воду
Минусы
нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9350/91 Чайник
Date of Use 2019-10-29
На 25 % больше, чем обычный металлический чайник Philips HD9320