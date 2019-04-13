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  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время
  • Горячие напитки в любое время

Больше не доступен

Viva CollectionЧайник

HD9355/90

4.8
| (72) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
Горячие напитки в любое время
Прочный чайник полностью выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Благодаря режиму Keep Warm вода всегда остается теплой. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.
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Функция поддержания температуры

Горячие напитки в любое время

  • Металл

  • Крышка на пружине

  • Световой индикатор

  • 1,7 л

Функция поддержания температуры Keep warm

Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, так что ее не нужно кипятить повторно.

Прочный корпус из нержавеющей стали для долгого срока службы

Прочный полностью металлический корпус из пищевой шлифованной нержавеющей стали для долгой и надежной службы.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

72

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

2

13/04/2019

Україна

Україна

Прекрасный чайник

Купили этот чайник на замену другому чайнику Philips, который проработал у нас 10 лет)) В этой модели понравился стильный дизайн и объём 1.7л, быстро закипает и красиво светится синим цветом индикатор на кнопке включения. Из недостатков могу отметить только маркий корпус.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9351/91 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD9351/91 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Плюсы

Потрібна річ на кухні

Минусы

Не виявив

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник

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      Примечания

      1. На 25 % больше, чем обычный металлический чайник Philips HD9320