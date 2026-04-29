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Viva Collection Чайник
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)
Все (5)
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Можно ли нагревать в чайнике другие жидкости, кроме воды?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
Из носика чайника Philips вытекает вода
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
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