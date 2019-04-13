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Металл
Крышка на пружине
Световой индикатор
1,7 л
Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.
Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, так что ее не нужно кипятить повторно.
4.8
из 5
72
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
Allusik
13/04/2019
Україна
Прекрасный чайник
Купили этот чайник на замену другому чайнику Philips, который проработал у нас 10 лет)) В этой модели понравился стильный дизайн и объём 1.7л, быстро закипает и красиво светится синим цветом индикатор на кнопке включения. Из недостатков могу отметить только маркий корпус.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9351/91 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD9351/91 Чайник
Ser28
19/10/2022
Україна
Замечательный чайник
Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Сергій81
19/10/2022
Україна
Сотрудник Philips
Надійний чайник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую
Плюсы
Потрібна річ на кухні
Минусы
Не виявив
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9355/92 Чайник
На 25 % больше, чем обычный металлический чайник Philips HD9320