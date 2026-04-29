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UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)
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Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Можно ли нагревать в чайнике другие жидкости, кроме воды?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
Из носика чайника Philips вытекает вода
Вода в чайнике Philips закипает, и он отключается
На подставке чайника Philips появилась вода/конденсат
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