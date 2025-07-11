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  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше
  • Ваш завтрак станет еще лучше

Версия Eco ConsciousЧайник серии 5000

HD9365/10

4.3
| (6) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

4 награды

Ваш завтрак станет еще лучше
Легко и быстро готовьте свои любимые утренние напитки. Экологичный дизайн из 100 % биопластика² сокращает уровень выбросов CO2 на 25 %¹ на стадии производства и обеспечивает энергоэффективность для светлого будущего нашей планеты.
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С чайником Philips Eco Conscious Edition

Ваш завтрак станет еще лучше

  • 2200 Вт

  • 1,7 л

  • 100% биопластик**

  • Защита от нагрева без воды

  • Автоматическое отключение

Готовьте горячие напитки в кратчайшие сроки за счет мощности 2200 Вт

Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток — с помощью этого мощного чайника.

Экологичный дизайн для более экологичного будущего

При изготовлении используется 100 %-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 25 %¹ в процессе производства. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

Экономия до 46 % энергии благодаря индикатору чашек

Экономия до 46 % энергии благодаря индикатору чашек

Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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4.3

из 5

6

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Плюсы

Зручний, гарний дизайн

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

21/10/2022

Україна

Україна

Чудовий чайник

подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

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      Примечания

      1. ¹Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100 %-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)

      2. ²Основной корпус на 100 % состоит из полипропилена из сертифицированных биоисточников, на основании баланса массы (биополипропилен составляет 84 % от общей массы пластика).