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Расширенная гарантия 3 года
2200 Вт
1,7 л
100% биопластик**
Защита от нагрева без воды
Автоматическое отключение
Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток — с помощью этого мощного чайника.
При изготовлении используется 100 %-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 25 %¹ в процессе производства. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.
Награды
4.3
из 5
6
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Плюсы
Зручний, гарний дизайн
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
krihitka7
21/10/2022
Україна
Часть акции
Чудовий чайник
подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
¹Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100 %-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)
²Основной корпус на 100 % состоит из полипропилена из сертифицированных биоисточников, на основании баланса массы (биополипропилен составляет 84 % от общей массы пластика).