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    Eco Conscious Edition

    Чайник серии 5000

    HD9365
    Общая оценка / 5
    • Ваш завтрак станет еще лучше Ваш завтрак станет еще лучше Ваш завтрак станет еще лучше
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      Eco Conscious Edition Чайник серии 5000

      HD9365
      Общая оценка / 5

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

      Eco Conscious Edition Чайник серии 5000

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

      Eco Conscious Edition Чайник серии 5000

      Ваш завтрак станет еще лучше

      Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        Чайник серии 5000

        Итого:

        Ваш завтрак станет еще лучше

        С чайником Philips Eco Conscious Edition

        • 2200 Вт
        • 1,7 л
        • 100% биопластик**
        • Защита от нагрева без воды
        • Автоматическое отключение
        Готовьте горячие напитки в кратчайшие сроки за счет мощности 2200 Вт

        Готовьте горячие напитки в кратчайшие сроки за счет мощности 2200 Вт

        Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток — с помощью этого мощного чайника.

        Большая емкость — подходит для всей семьи

        Большая емкость — подходит для всей семьи

        Этот чайник емкостью 1,7 л подходит для всей семьи. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.

        Наглядные индикатор уровня воды и индикатор для одной чашки

        Наглядные индикатор уровня воды и индикатор для одной чашки

        Удобные индикаторы уровня воды, в том числе индикатор для одной чашки, позволяют вскипятить только необходимое количество воды, тем самым способствуя экономии электроэнергии и воды, а также защите окружающей среды.

        Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали

        Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали

        Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали гарантирует быстрое кипячение и простую чистку.

        Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

        Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

        Встроенная в выключатель элегантная подсветка загорается при включении чайника.

        Чистая вода в вашей чашке благодаря фильтру от накипи

        Чистая вода в вашей чашке благодаря фильтру от накипи

        Благодаря съемному фильтру от накипи в вашей чашке окажется только чистая вода

        Автоматическое отключение при закипании воды или снятии чайника

        Автоматическое отключение при закипании воды или снятии чайника

        Функция автоматического отключения выключает чайник, когда вода закипела или когда чайник снят с подставки.

        Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° — без труда снимайте чайник с подставки

        Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° — без труда снимайте чайник с подставки

        Беспроводной чайник крепко стоит на подставке с поворотом 360° — без труда снимайте чайник с подставки и ставьте его на место.

        Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более экологичного будущего

        Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более экологичного будущего

        При изготовлении используется 100%-ный биопластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 25%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

        Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

        Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

        100%-ный биопластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами. При этом чайник оснащен многофункциональной системой безопасности, не допускающей его работу без воды.

        Современный и минималистичный стиль

        Современный и минималистичный стиль

        Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

        Безупречный и простой дизайн

        Безупречный и простой дизайн

        Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входит съемная крышка со стильным древесным узором для удобного наполнения и чистки.

        • Страна изготовления

          Длина шнура
          0,8 м
          Материал основного корпуса
          100%-ный биопластик
          Сделано в
          Китай
          Цвет
          Белый матовый шелк

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технические характеристики

          Мощность
          1850—2200 W

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          226 x 159 x 255 mm
          Вес изделия
          0,84 kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          Более 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Мерная шкала
          • Индикатор для 1 чашки
          • Переключатель включение/выключение
          • Индикатор готовности к использованию
          • Микрофильтр
          • Беспроводной, подставка с поворотом на 360⁰
          • Дизайн с устойчивым развитием
          • Безопасность и экологичность
          • Современный и минималистичный характер
          • Простота и лаконичность

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            • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопластика и 100%-ного первичного пластика (или первичного полипропилена)
            • * Полипропилен из сертифицированных источников биологического сырья; при производстве используется подход, основанный на равновесии материалов.

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