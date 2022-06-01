Ваш завтрак станет еще лучше

Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100%-ный биопластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к более экологичному будущему. Узнать обо всех преимуществах