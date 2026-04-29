Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Чайники
Все серии
Версия Eco Conscious Чайник серии 5000
Поддержка
HD9365/10
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Conscious Kettle HD9365 EU9 Online_UM_V1.0
Все (3)
Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
Почему на дне чайника Philips появляются белые пятна?
Как очищать фильтр от накипи чайника Philips
Чайник Philips не включается
В чайнике Philips появились небольшие пятна грязи
Связаться с Philips
Мы готовы помочь