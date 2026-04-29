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Версия Eco Conscious Чайник серии 5000

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Версия Eco ConsciousЧайник серии 5000

HD9365/10

Версия Eco Conscious Чайник серии 5000

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.2 kB
  • 24 March 2026

Conscious Kettle HD9365 EU9 Online_UM_V1.0

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 13 March 2026

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