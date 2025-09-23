Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Безопасное и быстрое кипячение
Высокая мощность, отточенный дизайн
Объем 1,7 л для всей семьи
Больше не нужно ждать, пока внешняя часть корпуса чайника остынет. Наш чайник с двойными стенками имеет термоизоляцию, чтобы внешний корпус чайника не нагревался, а вода внутри оставалась теплой более продолжительное время.
Встроенный контроллер Strix автоматически выключает чайник, если в нем выкипела вся вода либо он был поднят с основания. Таким образом при выкипании воды устраняется вероятность повреждения прибора и лишней траты электроэнергии.
Всегда безопасная и чистая вода. Чайник изготовлен из нержавеющей стали пищевого стандарта, что обеспечивает гигиеничность и защиту от ржавчины.
5.0
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
andrijs
23/09/2025
Україна
Проверенный покупатель
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Kots
15/03/2024
Україна
Часть акции
Стильний дизайн, підтримка температури
Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.
Плюсы
Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
ОЛексій09
13/03/2024
Україна
Часть акции
Якісний чайник
Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.
Плюсы
Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками