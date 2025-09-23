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  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи
  • Горячий внутри, холодный снаружи

Чайник 5000 с двойными стенкамиЧайник серии 5000 с двойными стенками

HD9395/90

5
| (26) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Горячий внутри, холодный снаружи
Оцените удобное кипячение воды с нашим чайником с двойными стенками: длительное поддержание тепла, максимальная безопасность с двойными стенками и энергоэффективность благодаря индикатору количества чашек. Внутренняя емкость изготовлена из нержавеющей стали для гигиеничности и долговечности.
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Двойные стенки и внутренняя емкость из нержавеющей стали

Горячий внутри, холодный снаружи

  • Безопасное и быстрое кипячение

  • Высокая мощность, отточенный дизайн

  • Объем 1,7 л для всей семьи

Чайник с двойными стенками и термоизоляционным слоем

Чайник с двойными стенками и термоизоляционным слоем

Больше не нужно ждать, пока внешняя часть корпуса чайника остынет. Наш чайник с двойными стенками имеет термоизоляцию, чтобы внешний корпус чайника не нагревался, а вода внутри оставалась теплой более продолжительное время.

Автовыключение при выкипании с контроллером Strix

Автовыключение при выкипании с контроллером Strix

Встроенный контроллер Strix автоматически выключает чайник, если в нем выкипела вся вода либо он был поднят с основания. Таким образом при выкипании воды устраняется вероятность повреждения прибора и лишней траты электроэнергии.

Гигиеничная нержавеющая сталь пищевого стандарта и защита от ржавчины

Гигиеничная нержавеющая сталь пищевого стандарта и защита от ржавчины

Всегда безопасная и чистая вода. Чайник изготовлен из нержавеющей стали пищевого стандарта, что обеспечивает гигиеничность и защиту от ржавчины.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

26

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

15/03/2024

Україна

Україна

Стильний дизайн, підтримка температури

Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.

Плюсы

Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

13/03/2024

Україна

Україна

Якісний чайник

Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.

Плюсы

Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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