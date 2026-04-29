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Чайник 5000 с двойными стенками Чайник серии 5000 с двойными стенками
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HD9395_642001001942_EU9_UM DFU
Все (2)
Можно ли нагревать в чайнике другие жидкости, кроме воды?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
В чайнике Philips появились небольшие пятна грязи
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