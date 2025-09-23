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Все серии

  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
  • 10+ блюд и напитков с оптимальной температурой

Серия 7000Чайник с двойными стенками

HD9396/90

5
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
10+ блюд и напитков с оптимальной температурой
А вы знали, что ваши любимые блюда, супы и лапша будут вкуснее, если нагреть их до определенной температуры? Наш чайник с двойными стенками обеспечивает точный нагрев внутри и остается прохладным снаружи.
Посмотреть все преимущества

Легко управлять благодаря дисплею на ручке

10+ блюд и напитков с оптимальной температурой

  • Безопасное и быстрое кипячение

  • Красивый и удобный

  • Объем 1,7 л для всей семьи

Свыше 10 блюд и напитков

Свыше 10 блюд и напитков

Чай, кофе, детские смеси, какао, лапша быстрого приготовления и не только — все это требует нагрева воды до разной температуры. Этот чайник с термостатом поддерживает 6 установок температуры от 40 до 100 °C для идеального приготовления желаемых блюд и напитков.

Функция поддержания температуры

Функция поддержания температуры

По достижении целевой температуры активируется умная функция поддержания температуры. Вам не придется заново кипятить воду.

Термоизолированный корпус

Термоизолированный корпус

Больше не нужно ждать, пока внешняя часть корпуса чайника остынет. Наш чайник с термостатом имеет двуслойный корпус с термоизоляцией, чтобы внешний корпус чайника не нагревался, а вода внутри оставалась теплой более продолжительное время.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

15/03/2024

Україна

Україна

Стильний дизайн, підтримка температури

Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.

Плюсы

Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

13/03/2024

Україна

Україна

Якісний чайник

Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.

Плюсы

Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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