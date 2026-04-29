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Серия 7000 Чайник с двойными стенками
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HD9396_642001001937_EU9_UM
Все (4)
Какая температура отображается на чайнике Philips с двойными стенками?
Как настроить чайник Philips с двойными стенками во время кипячения
Можно ли нагревать в чайнике другие жидкости, кроме воды?
Что произойдет, если включить чайник Philips без воды?
Код ошибки на чайнике Philips с двойными стенками
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