КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Серия 7000 Чайник с двойными стенками

Поддержка

Серия 7000Чайник с двойными стенками

HD9396/90

Серия 7000 Чайник с двойными стенками

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.6 kB
  • 13 March 2026

HD9396_642001001937_EU9_UM

  • PDF файл, 4.3 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь