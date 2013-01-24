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Avance Collection

Аэрогриль

HD9640/00
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  • Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира* Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира* Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*
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    Avance Collection Аэрогриль

    HD9640/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*

    Благодаря уникальной технологии TurboStar от Philips блюда получаются с хрустящей корочкой и нежными внутри без лишнего масла. Ну а регулятор QuickControl делает процесс приготовления любимых блюд еще проще. Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Аэрогриль

    Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*

    Благодаря уникальной технологии TurboStar от Philips блюда получаются с хрустящей корочкой и нежными внутри без лишнего масла. Ну а регулятор QuickControl делает процесс приготовления любимых блюд еще проще. Узнать обо всех преимуществах

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      Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*

      Технология TurboStar для превосходной прожарки

      • TurboStar
      • Технология TurboStar
      • Белый, 1425 Вт, 0,8 кг
      Вкуснейшие блюда, нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи

      Вкуснейшие блюда, нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи

      Благодаря технологии Philips TurboStar обеспечивается постоянная циркуляция горячего воздуха, и пища обрабатывается равномерно со всех сторон. Не нужно помешивать ингредиенты, даже если они уложены слоями. Кроме того, благодаря мощному потоку воздуха, направленному сверху вниз, пища быстро приобретает вкусную хрустящую золотистую корочку. "Блюда получаются сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи".

      Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      Более 200 рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.

      Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

      Быстрое приготовление вкусной пищи: предварительный нагрев не требуется

      Аэрогриль Philips готов к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.

      4 предустановки для популярных блюд

      4 предустановки для популярных блюд

      Мы создали включили предустановленные программы для популярных блюд — теперь их можно готовить одним нажатием кнопки. Для замороженного картофеля фри, мяса, рыбы и куриных ножек можно использовать удобные предустановленные программы.

      Блюда прожариваются на 50 % более равномерно*

      Блюда прожариваются на 50 % более равномерно*

      Уникальная технология TurboStar постоянно распределяет поток горячего воздуха по всей емкости, поэтому он равномерно распространяется по всей корзине. "TurboStar создает оптимальный воздушный поток, и пища прожаривается на 50 % более равномерно".

      Большая вместимость — 0,8 кг

      Большая вместимость — 0,8 кг

      Благодаря тщательно продуманной конструкции прибор экономит место на кухонном столе, позволяя при этом готовить из большего количества продуктов (800 г картофеля фри).

      Регулятор QuickControl и цифровой дисплей

      Регулятор QuickControl и цифровой дисплей

      Новый регулятор QuickControl — основной способ управления аэрогрилем. Просто поверните его, чтобы задать нужную температуру, и нажмите на него, затем снова поверните, чтобы выбрать время приготовления. Еще одно нажатие, и прибор начинает процесс приготовления.

      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря уникальной технологии TurboStar

      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря уникальной технологии TurboStar

      Уникальная технология Philips TurboStar быстро нагревает воздух до высокой температуры, что позволяет жарить пищу на небольшом количестве масла или без него. В процессе приготовления в аэрогриле Philips образуется меньше неприятных запахов, чем при жарке в обычной фритюрнице, а также он удобен в очистке, прост и безопасен в использовании!

      Универсальная ручка EasyClick: удобная смена аксессуаров

      Универсальная ручка EasyClick: удобная смена аксессуаров

      Новая универсальная ручка EasyClick от Philips позволяет комбинировать разные аксессуары и достигать наилучших результатов при ежедневном приготовлении любимых блюд. Кроме того, она освобождает место при хранении.

      Обжаривайте, запекайте, готовьте любимые блюда на гриле или во фритюре у себя дома

      Обжаривайте, запекайте, готовьте любимые блюда на гриле или во фритюре у себя дома

      Инновационная технология Fat Removal аэрогриля Philips позволяет не только готовить на гриле, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Функция поддержания температуры Keep warm позволяет подавать блюдо горячим в удобное время

      Инновационная технология TurboStar аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Буклет с рецептами

      • Общие характеристики

        Предустановленные программы
        4
        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Функция сохранения настроек
        • Регулятор нагрева
        • Индикатор включения питания
        • Функция поддержания температуры Keep warm
        • Книга рецептов и приложение
        Технология
        Технология TurboStar
        Регулировка времени
        До 60 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        1425  Вт
        напряжение
        220  В
        Вместимость корзины
        0,8  кг

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        365x266x287  миллиметра
        Вес изделия
        5,5  кг

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

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          • По сравнению с приготовлением картофеля фри в масле во фритюрнице
          • По сравнению с аэрогрилем без технологии TurboStar

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