Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*
Благодаря уникальной технологии TurboStar от Philips блюда получаются с хрустящей корочкой и нежными внутри без лишнего масла. Ну а регулятор QuickControl делает процесс приготовления любимых блюд еще проще. Узнать обо всех преимуществах
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Вкуснейший картофель фри и до 80 % меньше жира*
Благодаря уникальной технологии TurboStar от Philips блюда получаются с хрустящей корочкой и нежными внутри без лишнего масла. Ну а регулятор QuickControl делает процесс приготовления любимых блюд еще проще. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии Philips TurboStar обеспечивается постоянная циркуляция горячего воздуха, и пища обрабатывается равномерно со всех сторон. Не нужно помешивать ингредиенты, даже если они уложены слоями. Кроме того, благодаря мощному потоку воздуха, направленному сверху вниз, пища быстро приобретает вкусную хрустящую золотистую корочку. "Блюда получаются сочными внутри и с хрустящей корочкой снаружи".
В бесплатном приложении Philips для аэрогриля вы найдете множество превосходных рецептов и простые пошаговые инструкции по приготовлению. Посмотрите быстрые рецепты полезных закусок или праздничных блюд в поисках вдохновения.
Аэрогриль Philips готов к использованию сразу после включения. Быстрый процесс приготовления от начала и до конца — превосходная работа при ежедневном использовании.
Мы создали включили предустановленные программы для популярных блюд — теперь их можно готовить одним нажатием кнопки. Для замороженного картофеля фри, мяса, рыбы и куриных ножек можно использовать удобные предустановленные программы.
Уникальная технология TurboStar постоянно распределяет поток горячего воздуха по всей емкости, поэтому он равномерно распространяется по всей корзине. "TurboStar создает оптимальный воздушный поток, и пища прожаривается на 50 % более равномерно".
Благодаря тщательно продуманной конструкции прибор экономит место на кухонном столе, позволяя при этом готовить из большего количества продуктов (800 г картофеля фри).
Новый регулятор QuickControl — основной способ управления аэрогрилем. Просто поверните его, чтобы задать нужную температуру, и нажмите на него, затем снова поверните, чтобы выбрать время приготовления. Еще одно нажатие, и прибор начинает процесс приготовления.
Уникальная технология Philips TurboStar быстро нагревает воздух до высокой температуры, что позволяет жарить пищу на небольшом количестве масла или без него. В процессе приготовления в аэрогриле Philips образуется меньше неприятных запахов, чем при жарке в обычной фритюрнице, а также он удобен в очистке, прост и безопасен в использовании!
Новая универсальная ручка EasyClick от Philips позволяет комбинировать разные аксессуары и достигать наилучших результатов при ежедневном приготовлении любимых блюд. Кроме того, она освобождает место при хранении.
Инновационная технология Fat Removal аэрогриля Philips позволяет не только готовить на гриле, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Инновационная технология TurboStar аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Аксессуары
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка