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Все серии

  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L
  • Форма для выпечки L

Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки L

HD9925/01

Форма для выпечки L
Форма для выпекания L станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля Compact. Готовьте и пеките вкусную лазанью, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!
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Совместимые продукты
Серии 4000

Серии 4000
Аэрогриль с двумя корзинами одна над другой

NA462/70

Серия 1000

Серия 1000
Аэрогриль с двумя корзинами

NA150/00

Серия 1000

Серия 1000
Аэрогриль серии 1000, 3,2 л

NA110/00

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi digital (4.1 л, 13 функций)

HD9252/90

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi L (4.1 л, 12 функций)

HD9200/90

Аксессуары для создания вкусной выпечки

Форма для выпечки L

  • Форма для выпечки — 1 шт.

  • Силиконовые формы для кексов — 7 шт.

Форма для выпечки

Форма для выпечки

Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки L для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 1,3 л хватит для приготовления капкейков, брауни, небольших тортов и других блюд. Наслаждайтесь!

7 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

7 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

Ежедневное вдохновение и новые рецепты

Ежедневное вдохновение и новые рецепты

Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

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