Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
HD9925/01
Форма для выпечки — 1 шт.
Силиконовые формы для кексов — 7 шт.
Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки L для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 1,3 л хватит для приготовления капкейков, брауни, небольших тортов и других блюд. Наслаждайтесь!
Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.
Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*
Отзывы
Посетите www.Philips.com/NutriU, чтобы узнать о доступности NutriU в вашей стране.