Расширение возможностей аэрогриля
Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах
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Расширение возможностей аэрогриля
Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, обжаривать и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык. Узнать обо всех преимуществах
Съемный ящик и корзина для еды имеют антипригарное покрытие, их можно мыть в посудомоечной машине.
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте и обжаривайте вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Аксессуар позволяет готовить тонкие котлеты и бифштексы.
Дизайн и отделка
Общие характеристики