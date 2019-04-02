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  • Расширение возможностей аэрогриля
  • Расширение возможностей аэрогриля

Больше не доступен

Viva CollectionАэрогриль

HD9904/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Расширение возможностей аэрогриля
Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.
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Аксессуар для аэрогриля

Расширение возможностей аэрогриля

  • Двухуровневый аксессуар

  • Подходит для мультипечей VIVA

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.

Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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