Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Двухуровневый аксессуар
Подходит для мультипечей VIVA
Съемный контейнер и корзину с антипригарным покрытием можно легко мыть в посудомоечной машине.
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HD9904/00 Мультипіч