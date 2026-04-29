Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Все серии
Viva Collection Аэрогриль
Больше не доступен
Поддержка
HD9904/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Расширьте возможности аэрогриля Philips благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.
Все (11)
Совместимость аксессуаров с моделями аэрогрилей Philips
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
Аэрогриль Philips не включается или не работает
Из аэрогриля Philips поступает белый дым
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Связаться с Philips
Мы готовы помочь