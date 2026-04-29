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Аксессуар для аэрогриля
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Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.
Все (11)
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
Аэрогриль Philips не включается или не работает
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