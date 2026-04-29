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HD9905/00

Аксессуар для аэрогриля

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Инструкции и документация

Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.

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  • 26 July 2026

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