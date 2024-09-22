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  • Расширение возможностей аэрогриля
  • Расширение возможностей аэрогриля
  • Расширение возможностей аэрогриля
  • Расширение возможностей аэрогриля
  • Расширение возможностей аэрогриля
  • Расширение возможностей аэрогриля

Аксессуар для аэрогриля

HD9905/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Расширение возможностей аэрогриля
Расширьте возможности аэрогриля благодаря двухуровневому аксессуару. Запекать, жарить и готовить на гриле полезные и вкусные бифштексы, куриные крылышки, рыбу и многое другое теперь стало быстрее и проще. Кроме того, с помощью шпажек можно приготовить овощной или мясной шашлык.
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Расширение возможностей аэрогриля

  • Двухслойный XL

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Этот двухуровневый аксессуар для аэрогриля можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования!

Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

Двухуровневый аксессуар для приготовления разнообразных блюд

Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда

Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Плюсы

Крута штука

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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