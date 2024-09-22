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Двухслойный XL
Этот двухуровневый аксессуар для аэрогриля можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования!
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Этот аксессуар позволяет быстрее готовить плоские блюда, например котлеты для бургеров.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Плюсы
Крута штука
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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