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Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки XL

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Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки XL

HD9945/01

Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки XL

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Инструкции и документация

Эта форма для выпекания станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля XL. Готовьте и пеките вкусную лазанью, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!

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  • 3 August 2026

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