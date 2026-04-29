Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Все серии
Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки XL
Поддержка
HD9945/01
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Эта форма для выпекания станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля XL. Готовьте и пеките вкусную лазанью, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!
Все (10)
Как использовать предустановки на аэрогриле Philips?
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Готовка замороженного картофеля фри в аэрогриле Philips
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Моего аэрогриля Philips нет в списке устройств приложения HomeID
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Аэрогриль Philips не включается или не работает
Из аэрогриля Philips поступает белый дым
Связаться с Philips
Мы готовы помочь