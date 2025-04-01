КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL
  • Форма для выпечки XL

Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки XL

HD9945/01

3.3
| (3) Отзывы
Форма для выпечки XL
Эта форма для выпекания станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля XL. Готовьте и пеките вкусную лазанью, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!
Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
Серия 3000

Серия 3000
Аэрогриль 6,2 л

NA331/00

Мультипечь Philips Ovi Ultra

Мультипечь Philips Ovi Ultra
Мультипечь Philips Ovi Ultra с функцией SteamFry

NA555/00

Серия 3000

Серия 3000
Аэрогриль 6,2 л

NA332/00

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 6,2 л

NA230/00

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 6,2 л (серебристый)

NA231/00

Серия 3000

Серия 3000
Аэрогриль с двумя корзинами

NA351/00

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Connected (6.2 л, 14 функций)

HD9280/30

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi c окошком (5.6 л, 14 функций)

HD9257/80

Аксессуары для создания вкусной выпечки

Форма для выпечки XL

  • Форма для выпечки — 1 шт.

  • Силиконовые формы для кексов — 9 шт.

Аксессуар для выпечки с антипригарным покрытием

Аксессуар для выпечки с антипригарным покрытием

Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки XL для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 2 л хватит для приготовления бананового хлеба, тортов, запеканки, пирогов с мясом и других блюд. Наслаждайтесь!

Ежедневное вдохновение и новые рецепты

Ежедневное вдохновение и новые рецепты

Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

3.3

из 5

3

Отзывы

4
1

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Плюсы

Тефлонова

Минусы

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Посетите www.Philips.com/NutriU, чтобы узнать о доступности NutriU в вашей стране.