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HD9945/01
NA331/00
NA555/00
NA332/00
NA230/00
NA231/00
NA351/00
HD9280/30
HD9257/80
Форма для выпечки — 1 шт.
Силиконовые формы для кексов — 9 шт.
Форма для выпечки. Благодаря форме для выпечки XL для аэрогриля Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Емкости 2 л хватит для приготовления бананового хлеба, тортов, запеканки, пирогов с мясом и других блюд. Наслаждайтесь!
Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*
Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.
3.3
из 5
3
Отзывы
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Плюсы
Тефлонова
Минусы
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Этот отзыв про Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Посетите www.Philips.com/NutriU, чтобы узнать о доступности NutriU в вашей стране.