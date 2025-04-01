Вітаємо! Дякуємо Вам за вибір, а також що поділилися досвідом користування аксесуаром для мультипечі! Якщо у Вас вининуть запитання стосовно використання мультипечі, або аксесуарів Ви можете звернутися до нас на лінію технічної підтримки компанії Philips Home Living: 0 800 40-40-04 (понеділок-п'ятниця з 9 до 17), або напишіть нам у приватні повідомлення через сторінку PhilipsHomeLivingUkraine у Фейсбук чи Інстаграм. Завжди раді допомогти! Контактну інформацію Ви можете знайти за посиланям - https://www.philips.ua/c-w/support-home/support-contact-page#n62Contact=PERSONAL_CARE_GR