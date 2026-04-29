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Мультипечь Ovi XXL Набор аксессуаров
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HD9950/00
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Набор для приготовления блюд для вечеринок в мультипечи Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз.
Все (10)
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?
Зачем нужно встряхивать продукты в процессе приготовления в аэрогриле Philips?
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
Аэрогриль Philips не включается или не работает
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