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Мультипечь Ovi XXL Набор аксессуаров

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Мультипечь Ovi XXLНабор аксессуаров

HD9950/00

Мультипечь Ovi XXL Набор аксессуаров

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Инструкции и документация

Набор для приготовления блюд для вечеринок в мультипечи Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз.

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  • 3 August 2026

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