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  • Набор для вечеринки

Мультипечь Ovi XXLНабор аксессуаров

HD9950/00

3.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Набор для вечеринки
Набор для приготовления блюд для вечеринок в мультипечи Philips позволит без труда готовить вкусные и полезные блюда для всех гостей. Двухуровневый аксессуар и разделитель для еды позволят готовить больше ингредиентов за один раз.
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Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
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Аксессуары и советы по блюдам для вечеринок в мультипечи

Набор для вечеринки

  • Набор для вечеринки

  • Двухуровневый аксессуар — 1 шт.

  • Разделитель для еды — 1 шт.

Двойная поверхность для приготовления с двухуровневой вставкой

Двойная поверхность для приготовления с двухуровневой вставкой

Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

Разделите камеру приготовления аэрогриля с помощью вставки-разделителя

Разделите камеру приготовления аэрогриля с помощью вставки-разделителя

Разделите камеру приготовления аэрогриля с помощью вставки-разделителя для универсального приготовления разных ингредиентов. Выпекайте, готовьте как на гриле и жарьте разные продукты одновременно без смешивания.

Ежедневное персональное вдохновение

Ежедневное персональное вдохновение

Бесконечное вдохновение с рецептами Philips NutriU от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь NutriU, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

Технические характеристики

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Отзывы

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3.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Удобная решетка

Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

02/12/2023

Україна

Україна

Совместимость с 9880/90

После консультации на оф.странице ФБ купила данный набор к модели 9880/90. Но ,к сожалению, он не подошёл по размерам. Хотя сам набор хороший. Разделить не фиксируется в форме.

Плюсы

В целом набор хороший

Минусы

Не подходит для модели 9880/90

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

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      Примечания

      1. Посетите www.Philips.com/NutriU, чтобы узнать о доступности NutriU в вашей стране.