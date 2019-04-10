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Набор для вечеринки
Двухуровневый аксессуар — 1 шт.
Разделитель для еды — 1 шт.
Расширьте возможности аэрогриля, используя двухуровневый аксессуар. Запекайте, жарьте и готовьте на гриле вкусные бургеры, куриные крылышки, рыбу и многое другое. Готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Разделите камеру приготовления аэрогриля с помощью вставки-разделителя для универсального приготовления разных ингредиентов. Выпекайте, готовьте как на гриле и жарьте разные продукты одновременно без смешивания.
Бесконечное вдохновение с рецептами Philips NutriU от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь NutriU, тем более точные рекомендации вы будете получать.*
3.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Таня22
10/04/2019
Україна
Удобная решетка
Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Юлия09
02/12/2023
Україна
Совместимость с 9880/90
После консультации на оф.странице ФБ купила данный набор к модели 9880/90. Но ,к сожалению, он не подошёл по размерам. Хотя сам набор хороший. Разделить не фиксируется в форме.
Плюсы
В целом набор хороший
Минусы
Не подходит для модели 9880/90
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Посетите www.Philips.com/NutriU, чтобы узнать о доступности NutriU в вашей стране.