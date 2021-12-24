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Больше не доступен

Мультипечь Ovi XXLНабор аксессуаров

HD9951/00

3.3
| (4) Отзывы
Набор для гриля
С помощью этого специального набора для мультипечи Philips у вас получится все.
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Аксессуары и советы по приготовлению на гриле в мультипечи

Набор для гриля

  • Набор для гриля

  • Сковорода-гриль — 1 шт.

  • Шпажки — 6 шт.

  • Брошюра с рецептами — 1 шт.

Пластина гриля с антипригарным покрытием удобно помещается в аэрогриле XXL

Готовьте на гриле вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей с помощью сковороды-гриль XXL с уникальной перфорированной ребристой поверхностью. Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!

6 шампуров для вкуснейших блюд на гриле

Воспользуйтесь шпажками, чтобы приготовить овощной или мясной шашлык.

Брошюра для начинающих пользователей гриля

Брошюра для начинающих пользователей гриля

В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и таблицей с временем приготовления в аэрогриле

Технические характеристики

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Отзывы

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3.3

из 5

4

Отзывы

4
3

24/12/2021

Україна

Україна

Классная насадка

Приобрела насадку вместе с мультипечью. В комплекте 6 шампуров и сама насадка-гриль. Чаще всего использую для приготовления овощей. Легко мыть, ничего не пригорает. Я довольна :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипечь Ovi XXL HD9951/00 Набор аксессуаров

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипечь Ovi XXL HD9951/00 Набор аксессуаров

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

02/12/2023

Україна

Україна

Совместимость с HD 9880/90

После консультации на оф.странице ФБ купила данный набор к модели 9880/90. Но ,к сожалению, он не подошёл по размерам. Хотя сам набор хороший. Но размер гриля меньше и не фиксируется в форме.

Плюсы

В целом хороший

Минусы

Не подходит к модели 9880/90

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

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