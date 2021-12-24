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Больше не доступен
HD9951/00
Набор для гриля
Сковорода-гриль — 1 шт.
Шпажки — 6 шт.
Брошюра с рецептами — 1 шт.
Готовьте на гриле вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей с помощью сковороды-гриль XXL с уникальной перфорированной ребристой поверхностью. Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!
Воспользуйтесь шпажками, чтобы приготовить овощной или мясной шашлык.
В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и таблицей с временем приготовления в аэрогриле
3.3
из 5
4
Отзывы
Алла-2022
24/12/2021
Україна
Классная насадка
Приобрела насадку вместе с мультипечью. В комплекте 6 шампуров и сама насадка-гриль. Чаще всего использую для приготовления овощей. Легко мыть, ничего не пригорает. Я довольна :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь Ovi XXL HD9951/00 Набор аксессуаров
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь Ovi XXL HD9951/00 Набор аксессуаров
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Юлия09
02/12/2023
Україна
Совместимость с HD 9880/90
После консультации на оф.странице ФБ купила данный набор к модели 9880/90. Но ,к сожалению, он не подошёл по размерам. Хотя сам набор хороший. Но размер гриля меньше и не фиксируется в форме.
Плюсы
В целом хороший
Минусы
Не подходит к модели 9880/90
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL