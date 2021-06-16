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Технология Rapid Air
Технология Smart Sensing
Сохранение любимого блюда
Корзина с антипригарным покрытием
Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)
Станьте настоящим мастером аэрогрильного ремесла с приложением HomeID для вашего аэрогриля Philips XXL. Просматривайте сотни интересных рецептов и пробуйте готовить разнообразные необычные блюда.
Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира*. Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой** блюд.
Аэрогриль XXL позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.
4.8
из 5
61
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Valeri1864
16/06/2021
Україна
Качество,удобство,производительность
Купила маме на подарок. Радости нет придела, сразу принялась за готовку. Пользоваться мультипечкой одно удовольствие для любого члена семьи. Она сразу готова к работе , выбрать нужно лишь нужную программу. Картошку фри готовим слегка сбрызнув маслом и приправы по вкусу, получается с хрустящей корочкой. Мясо можно готовить вместе с овощами. В общем чудо, а не мультипеч.
Плюсы
Одно сплошное достоинство
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Baraban
16/06/2024
Україна
Проверенный покупатель
Прикольная штука
Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
spasvisul
14/02/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Просто неймовірно!
Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.
Плюсы
Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
Технология Rapid Air Technology повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном
Количество жира с 3 сырых куриных ножек, приготовленных при 180 °C в течение 24 минут
Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.