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  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

Мультипечь PhilipsOvi Smart (7.2 л)

HD9867/90

4.8
| (61) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Новая мультипечь Philips Ovi Smart думает и готовит за вас. Благодаря технологии Smart Sensing это единственная мультипечь, которая автоматически регулирует время и температуру во время приготовления для создания идеальных блюд. Выберите программу и наслаждайтесь вкусом.
Посмотреть все преимущества

Идеальные результаты при одном нажатии кнопки

Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

  • Технология Rapid Air

  • Технология Smart Sensing

  • Сохранение любимого блюда

  • Корзина с антипригарным покрытием

  • Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)

Сотни рецептов в одном приложении

Сотни рецептов в одном приложении

Станьте настоящим мастером аэрогрильного ремесла с приложением HomeID для вашего аэрогриля Philips XXL. Просматривайте сотни интересных рецептов и пробуйте готовить разнообразные необычные блюда.

Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля*

Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля*

Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира*. Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой** блюд.

Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте!

Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте!

Аэрогриль XXL позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

61

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

16/06/2021

Україна

Україна

Качество,удобство,производительность

Купила маме на подарок. Радости нет придела, сразу принялась за готовку. Пользоваться мультипечкой одно удовольствие для любого члена семьи. Она сразу готова к работе , выбрать нужно лишь нужную программу. Картошку фри готовим слегка сбрызнув маслом и приправы по вкусу, получается с хрустящей корочкой. Мясо можно готовить вместе с овощами. В общем чудо, а не мультипеч.

Плюсы

Одно сплошное достоинство

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипечь Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипечь Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

16/06/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Прикольная штука

Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

14/02/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Просто неймовірно!

Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.

Плюсы

Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

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      Примечания

      1. По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

      2. Технология Rapid Air Technology повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном

      3. Количество жира с 3 сырых куриных ножек, приготовленных при 180 °C в течение 24 минут

      4. Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.