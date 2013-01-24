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Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Новый аэрогриль Philips XXL думает и готовит за вас. Благодаря технологии Smart Sensing это единственный аэрогриль, который автоматически регулирует время и температуру во время приготовления для создания идеальных блюд. Выберите программу и наслаждайтесь вкусом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Новый аэрогриль Philips XXL думает и готовит за вас. Благодаря технологии Smart Sensing это единственный аэрогриль, который автоматически регулирует время и температуру во время приготовления для создания идеальных блюд. Выберите программу и наслаждайтесь вкусом. Узнать обо всех преимуществах
Аэрогрили Philips нового поколения позволяют готовить без лишних усилий. Наслаждаться вкусными блюдами стало проще. Выберите тип блюда и нажмите кнопку для его приготовления. Датчик автоматически отрегулирует время и температуру приготовления. Идеальный результат каждый раз.
Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира*. Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой* блюд.
Аэрогриль XXL позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.
Наши шеф-повара разработали программы "Смарт-шеф", чтобы устройство думало и готовило вместо вас. Свежий или замороженный картофель фри, куриные ножки или целая кура-гриль, даже целая рыба всего одним касанием кнопки — ваш аэрогриль XXL возьмет все обязанности на себя.
Теперь вы можете есть здоровую пищу без лишнего жира. Аэрогриль Philips XXL — это единственный аэрогриль с технологией Fat Removal, который отделяет и устраняет лишний жир. Оцените весь вкус жареных блюд, таких как кура-гриль с хрустящей корочкой и нежным мясом, снизив количество насыщенных жиров на 50 %****.
Найдите источники вдохновения и станьте мастером работы с аэрогрилем. Купив новый аэрогриль Philips XXL, вы получите эксклюзивный доступ к приложению NutriU. Получите доступ к библиотеке из сотен рецептов и попробуйте даже больше вкусных блюд с дополнительной книгой рецептов для аэрогриля Philips.
Вы можете сохранить любимое блюдо, чтобы одним касанием кнопки всегда готовить его по необходимому рецепту. В режиме избранного ваше блюдо для максимального удобства будет готовиться при идеальной температуре в течение необходимого времени — от вкусного горячего блюда на завтрак до приготовления по семейному рецепту.
Да, аэрогриль XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его объема хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций с большой корзиной объемом 7,3 л.
Очистка аэрогриля стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине для простой очистки.
Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Airflow ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу**. Что самое приятное, вам не нужно ставить аэрогриль на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.
Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
HD9952/00
HD9951/00
HD9950/00