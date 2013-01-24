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    Аэрогриль XXL

    HD9867/90
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    Общая оценка / 5
    • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий. Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий. Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
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      Premium Аэрогриль XXL

      HD9867/90
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

      Новый аэрогриль Philips XXL думает и готовит за вас. Благодаря технологии Smart Sensing это единственный аэрогриль, который автоматически регулирует время и температуру во время приготовления для создания идеальных блюд. Выберите программу и наслаждайтесь вкусом. Узнать обо всех преимуществах

      Premium Аэрогриль XXL

      Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

      Новый аэрогриль Philips XXL думает и готовит за вас. Благодаря технологии Smart Sensing это единственный аэрогриль, который автоматически регулирует время и температуру во время приготовления для создания идеальных блюд. Выберите программу и наслаждайтесь вкусом. Узнать обо всех преимуществах

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        Premium

        Аэрогриль XXL

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

        Идеальные результаты при одном нажатии кнопки

        • Технология Smart Sensing
        • Технология Fat Removal
        • Технология Rapid Air
        • Черная медь, 1,4 кг
        Технология Smart Sensing

        Технология Smart Sensing

        Аэрогрили Philips нового поколения позволяют готовить без лишних усилий. Наслаждаться вкусными блюдами стало проще. Выберите тип блюда и нажмите кнопку для его приготовления. Датчик автоматически отрегулирует время и температуру приготовления. Идеальный результат каждый раз.

        Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля*

        Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля*

        Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира*. Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой* блюд.

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте!

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте!

        Аэрогриль XXL позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.

        Программы "Смарт-шеф" для популярных блюд

        Программы "Смарт-шеф" для популярных блюд

        Наши шеф-повара разработали программы "Смарт-шеф", чтобы устройство думало и готовило вместо вас. Свежий или замороженный картофель фри, куриные ножки или целая кура-гриль, даже целая рыба всего одним касанием кнопки — ваш аэрогриль XXL возьмет все обязанности на себя.

        Единственный аэрогриль с технологией Fat Removal

        Единственный аэрогриль с технологией Fat Removal

        Теперь вы можете есть здоровую пищу без лишнего жира. Аэрогриль Philips XXL — это единственный аэрогриль с технологией Fat Removal, который отделяет и устраняет лишний жир. Оцените весь вкус жареных блюд, таких как кура-гриль с хрустящей корочкой и нежным мясом, снизив количество насыщенных жиров на 50 %****.

        Сотни рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

        Сотни рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

        Найдите источники вдохновения и станьте мастером работы с аэрогрилем. Купив новый аэрогриль Philips XXL, вы получите эксклюзивный доступ к приложению NutriU. Получите доступ к библиотеке из сотен рецептов и попробуйте даже больше вкусных блюд с дополнительной книгой рецептов для аэрогриля Philips.

        Удобная кнопка для сохранения в избранное

        Удобная кнопка для сохранения в избранное

        Вы можете сохранить любимое блюдо, чтобы одним касанием кнопки всегда готовить его по необходимому рецепту. В режиме избранного ваше блюдо для максимального удобства будет готовиться при идеальной температуре в течение необходимого времени — от вкусного горячего блюда на завтрак до приготовления по семейному рецепту.

        XXL: готовьте целую курицу или 1,4кг картофеля фри на всю семью

        XXL: готовьте целую курицу или 1,4кг картофеля фри на всю семью

        Да, аэрогриль XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его объема хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций с большой корзиной объемом 7,3 л.

        QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Очистка аэрогриля стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине для простой очистки.

        Приготовление блюд в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу**

        Приготовление блюд в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу**

        Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Airflow ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу**. Что самое приятное, вам не нужно ставить аэрогриль на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.

        Удобный режим поддержания температуры Keep Warm

        Удобный режим поддержания температуры Keep Warm

        Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          В комплекте
          Буклет с рецептами

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • Кнопка отмены
          • Отделение для хранения шнура
          • Светодиодный дисплей
          • Запатентованная технология Rapid Air
          • Функция сохранения настроек
          • Настройка времени
          Предустановленные программы
          5
          Функция поддержания температуры
          30 мин.
          Антипригарное покрытие
          Да
          Ручки
          Нет

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          0,8  м
          Мощность
          2200–2225  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Термостойкость
          Да
          Компоненты
          1x аэрогриль XXL Smart Sensing, 1x книга рецептов, 1x брошюра по приготовлению

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          433,10x321,60x315,70  миллиметра
          Вес изделия
          7,99  кг

        • Дизайн и отделка

          Цвет панели управления
          Черный
          Цвет
          Черная медь
          Материал основного корпуса
          Пластик

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              • Технология Philips Rapid Air повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном
              • По сравнению с приготовлением картофеля фри и куриных ножек в обычном духовом шкафу
              • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
              • 3 сырые куриные ножки, приготовление при 180 °C в течение 24 минут

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