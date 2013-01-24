Удобная кнопка для сохранения в избранное

Вы можете сохранить любимое блюдо, чтобы одним касанием кнопки всегда готовить его по необходимому рецепту. В режиме избранного ваше блюдо для максимального удобства будет готовиться при идеальной температуре в течение необходимого времени — от вкусного горячего блюда на завтрак до приготовления по семейному рецепту.