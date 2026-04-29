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Мультипечь Ovi XXL Набор аксессуаров

Больше не доступен

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Мультипечь Ovi XXLНабор аксессуаров

HD9952/00

Мультипечь Ovi XXL Набор аксессуаров

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!

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  • 26 July 2026

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