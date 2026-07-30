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Больше не доступен
HD9952/00
Набор для выпечки (2,0 л)
Форма для выпечки — 1 шт.
Силиконовые формы для кексов — 9 шт.
Форма для выпечки Philips также отлично подходит для приготовления жаркого, рататуя, фриттаты, лазаньи, запеканки, мяса под соусами и других блюд. Вам понравится!
Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.
В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и таблицей с временем приготовления в аэрогриле
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