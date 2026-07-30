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Все серии

  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)
  • Набор для выпечки (2,0 л)

Больше не доступен

Мультипечь Ovi XXLНабор аксессуаров

HD9952/00

Набор для выпечки (2,0 л)
Благодаря специальной форме для выпечки в мультипечи Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
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Совместимые продукты
Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Smart (7.2 л)

HD9867/90

Аксессуары и советы по выпеканию в мультипечи

Набор для выпечки (2,0 л)

  • Набор для выпечки (2,0 л)

  • Форма для выпечки — 1 шт.

  • Силиконовые формы для кексов — 9 шт.

Форма для выпечки с антипригарным покрытием удобно помещается в аэрогриле XXL

Форма для выпечки Philips также отлично подходит для приготовления жаркого, рататуя, фриттаты, лазаньи, запеканки, мяса под соусами и других блюд. Вам понравится!

9 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

Брошюра для начинающих пекарей

Брошюра для начинающих пекарей

В комплект входит брошюра с советами от шеф-повара, рецептами для начинающих и таблицей с временем приготовления в аэрогриле

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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