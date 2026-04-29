Большая форма для выпечки станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля серии 7000 Combi XXL или Premium XXL. Готовьте и пеките вкусный хлеб, киш, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!