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  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки
  • Большая форма для выпечки

Аксессуар для аэрогриля PhilipsБольшая форма для выпечки

HD9956/00

Большая форма для выпечки
Большая форма для выпечки станет идеальным аксессуаром для приготовления еще большего числа блюд с помощью аэрогриля серии 7000 Combi XXL или Premium XXL. Готовьте и пеките вкусный хлеб, киш, запеканку, карри, супы, пироги, маффины и многое другое!
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Совместимые продукты
Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции, аксесcуар)

HD9880/90

Серия 7000

Серия 7000
Аэрогриль Combi 8,3 л Connected

HD9876/20

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции)

HD9876/90

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Smart (7.2 л, аксесcуар)

HD9870/20

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Smart (7.2 л)

HD9867/90

Аксессуары для создания вкусной выпечки

Большая форма для выпечки

  • 1 большая форма для выпечки

  • Силиконовые формы для кексов — 9 шт.

Аксессуар для выпечки с антипригарным покрытием

Аксессуар для выпечки с антипригарным покрытием

С этой особой большой формой для выпечки для аэрогриля Philips вы сможете готовить выпечку по любым рецептам. Противень имеет объем 3 литра и идеально подойдет для приготовления больших порций и выбора новых рецептов, таких как жаркое, рагу из мяса и овощей, а также других сытных блюд и сладостей.

9 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

9 силиконовых форм для кексов для разнообразной выпечки

Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

Ежедневное вдохновение и новые рецепты

Ежедневное вдохновение и новые рецепты

Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*

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