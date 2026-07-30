Аксессуар для выпечки с антипригарным покрытием

С этой особой большой формой для выпечки для аэрогриля Philips вы сможете готовить выпечку по любым рецептам. Противень имеет объем 3 литра и идеально подойдет для приготовления больших порций и выбора новых рецептов, таких как жаркое, рагу из мяса и овощей, а также других сытных блюд и сладостей.