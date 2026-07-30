Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
HD9956/00
1 большая форма для выпечки
Силиконовые формы для кексов — 9 шт.
С этой особой большой формой для выпечки для аэрогриля Philips вы сможете готовить выпечку по любым рецептам. Противень имеет объем 3 литра и идеально подойдет для приготовления больших порций и выбора новых рецептов, таких как жаркое, рагу из мяса и овощей, а также других сытных блюд и сладостей.
Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.
Бесконечное вдохновение с рецептами Philips HomeID от наших шеф-поваров и миллионов других пользователей помогут вам раскрыть свой кулинарный потенциал. Чем больше вы пользуетесь HomeID, тем более точные рекомендации вы будете получать.*
Отзывы
Посетите www.Philips.com/homeid, чтобы узнать о доступности HomeID в вашей стране.