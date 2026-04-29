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Аксессуар для аэрогриля Форма для выпечки XXL
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HD9957/00
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Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
Все (10)
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Готовка замороженного картофеля фри в аэрогриле Philips
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
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