Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!