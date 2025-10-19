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HD9957/00
NA547/07
NA331/00
NA150/00
NA555/00
NA332/00
NA230/00
NA231/00
HD9285/90
HD9285/93
HD9867/90
Форма для выпечки (2,5 л)
9 силиконовых форм для кексов
С формой для выпечки для аэрогриля Philips XXL вы сможете готовить любую выпечку по любимым рецептам. Емкости 2,5 л хватит для приготовления множества блюд, таких как: рагу, рататуй, фриттата, лазанья, гратен, мясо в соусе. Наслаждайтесь!
Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.
Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.
1.0
из 5
1
Отзыв
Tina33
19/10/2025
Україна
Чаша HD 9957/00
После нескольких использований чаши начало стираться дно с внешней стороны ,
Этот отзыв про Аксессуар для аэрогриля HD9957/00 Форма для выпечки XXL
Этот отзыв про Аксессуар для аэрогриля HD9957/00 Форма для выпечки XXL
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