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  • Форма для выпечки XXL
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  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL
  • Форма для выпечки XXL

Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки XXL

HD9957/00

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| (1) Отзыв
Форма для выпечки XXL
Благодаря специальной форме для выпечки в аэрогриле Philips вы сможете готовить по любимым рецептам. Выпекайте восхитительные торты, хлеб, запеканку, пироги с начинкой и многое другое, ведь готовить полезные блюда теперь так просто и быстро!
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Аксессуар для выпечки XXL

Аксессуар для выпечки XXL

С формой для выпечки для аэрогриля Philips XXL вы сможете готовить любую выпечку по любимым рецептам. Емкости 2,5 л хватит для приготовления множества блюд, таких как: рагу, рататуй, фриттата, лазанья, гратен, мясо в соусе. Наслаждайтесь!

Простая очистка деталей в посудомоечной машине

Простая очистка деталей в посудомоечной машине

Форму для выпечки в аэрогриле и формы для кексов можно мыть в посудомоечной машине для последующего использования.

9 силиконовых форм для кексов и других блюд

9 силиконовых форм для кексов и других блюд

Маффины и кексы удобно извлекаются из аэрогриля благодаря гибкому материалу форм. Выпечка как на картинке! Эти формы изготовлены из силикона без запаха и подходят для многоразового использования в аэрогриле.

Технические характеристики

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Отзывы

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1.0

из 5

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Отзыв

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19/10/2025

Україна

Україна

Чаша HD 9957/00

После нескольких использований чаши начало стираться дно с внешней стороны ,

Этот отзыв про Аксессуар для аэрогриля HD9957/00 Форма для выпечки XXL

Этот отзыв про Аксессуар для аэрогриля HD9957/00 Форма для выпечки XXL

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