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Инфракрасная лампа InfraCare
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
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На каком расстоянии использовать Philips InfraCare?
Какова электрическая мощность Philips InfraCare?
Замена инфракрасной лампы InfraCare самостоятельно
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