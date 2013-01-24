Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 200 Ватт

Лампа Philips InfraCare HP 3621 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 20 x 30 см, например на плечах, локте или шее. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и галогеновая лампа 200 Вт рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела. Теперь тепловое воздействие стало более комфортным, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.