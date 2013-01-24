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Эффективное снятие боли
Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы Узнать обо всех преимуществах
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Эффективное снятие боли
Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы Узнать обо всех преимуществах
Инфракрасная лампа InfraCare
Цена магазина Philips
Итого:
Лампа Philips InfraCare HP 3621 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 20 x 30 см, например на плечах, локте или шее. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и галогеновая лампа 200 Вт рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела. Теперь тепловое воздействие стало более комфортным, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.
Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.
Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.
Эффективное снятие боли
Узконаправленное действие
Легко использовать
Технические характеристики
Вес и габариты
Логистические данные
Безопасность
Медицинское оборудование