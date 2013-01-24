Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Инфракрасная лампа InfraCare

    HP3621
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Эффективное снятие боли Эффективное снятие боли Эффективное снятие боли
      -{discount-value}

      Инфракрасная лампа InfraCare

      HP3621
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Эффективное снятие боли

      Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Инфракрасная лампа InfraCare

      Эффективное снятие боли

      Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      См. все infrared-lights

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Инфракрасная лампа InfraCare

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Эффективное снятие боли

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        • 200 Вт
        • Направленное лечебное воздействие
        Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 200 Ватт

        Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 200 Ватт

        Лампа Philips InfraCare HP 3621 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 20 x 30 см, например на плечах, локте или шее. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и галогеновая лампа 200 Вт рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела. Теперь тепловое воздействие стало более комфортным, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.

        Регулируемый наклон

        Регулируемый наклон

        Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

        Технические характеристики

        • Эффективное снятие боли

          Глубокое проникание тепла
          Да

        • Узконаправленное действие

          Область обогрева
          20 x 30  см
          Инфракрасная галогеновая лампа
          200  Вт

        • Легко использовать

          Возможность регулировки
          угол наклона 0 - 40 градусов (назад)
          Мягкая ручка
          для простой перестановки и установки
          Переключатель включение/выключение
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          200  Вт
          напряжение
          110 или 220-230  В
          Частота
          50/60  Гц
          Срок службы ламп
          500  часов
          Длина шнура
          200  см
          Термоизоляция
          Class II (двойная изоляция)

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          20 x 30,9 x 17,2 (ВxШxГ)  см
          Вес продукта
          1,2  кг
          Размеры F-box
          28 x 38,6 x 24,5 (ВxШxГ)  см
          Вес F-Box
          1,6  кг
          Количество F-box в A-box
          3  шт.
          Размеры A-box
          29 x 40,4 x 74,5 (ВxШxГ)  см
          Вес A-Box
          4,8  кг
          Кол-во в европаллете
          60  шт.

        • Логистические данные

          Код CTV
          884362101000
          Страна изготовления
          Германия

        • Безопасность

          Сертификация IEC
          Соответствует требованиям IEC 60601 и 60335

        • Медицинское оборудование

          Директива по медицинскому оборудованию
          • 2007/47/EC
          • MDD 93/42/EEC

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips