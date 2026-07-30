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  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли

Больше не доступен

Инфракрасная лампа InfraCare

HP3621

Эффективное снятие боли
Глубоко проникающее тепло инфракрасной лампы
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Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Эффективное снятие боли

  • 200 Вт

  • Направленное лечебное воздействие

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

Технические характеристики

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