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Инфракрасная лампа InfraCare
Больше не доступен
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HP3631
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Инструкция по эксплуатации
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Можно ли использовать прибор InfraCare при наличии аллергии на свет?
Как подтвержден лечебный эффект Philips InfraCare?
На каком расстоянии использовать Philips InfraCare?
Какое воздействие оказывает инфракрасное излучение Philips InfraCare?
В чем заключаются основные преимущества использования инфракрасного излучения InfraCare?
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