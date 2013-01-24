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Эффективное снятие боли
Philips InfraCare эффективно снимает боль в мышцах и суставах. Инфракрасное излучение лампы мощностью 300 Вт дает ощущение комфорта: направленные инфракрасные лучи глубоко проникают в кожу, улучшают кровообращение и снимают боль. Площадь воздействия составляет 40 x 30 см. Узнать обо всех преимуществах
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Эффективное снятие боли
Philips InfraCare эффективно снимает боль в мышцах и суставах. Инфракрасное излучение лампы мощностью 300 Вт дает ощущение комфорта: направленные инфракрасные лучи глубоко проникают в кожу, улучшают кровообращение и снимают боль. Площадь воздействия составляет 40 x 30 см. Узнать обо всех преимуществах
Инфракрасная лампа InfraCare
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Итого:
Лампа Philips InfraCare HP 3631 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 40 x 30 см, например на плечах и шее, в области поясницы, на бедре, руке. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и мощная (300 Ватт) галогеновая лампа рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела (40 x 30 см). Теперь тепловое воздействие стало комфортнее, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.
Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.
Время обогрева можно легко настраивать в соответствии с рекомендациями или предпочтениями. Цифровой таймер выполняет автоматический обратный отсчет и подает звуковой сигнал в конце сеанса.
Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.
Эффективное снятие боли
Воздействие на отдельные зоны тела
Легко использовать
Технические характеристики
Вес и габариты
Логистические данные
Безопасность
Управление работой прибора
Медицинское оборудование