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    Инфракрасная лампа InfraCare

    HP3631
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    Общая оценка / 5
    • Эффективное снятие боли Эффективное снятие боли Эффективное снятие боли
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      Инфракрасная лампа InfraCare

      HP3631
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      Эффективное снятие боли

      Philips InfraCare эффективно снимает боль в мышцах и суставах. Инфракрасное излучение лампы мощностью 300 Вт дает ощущение комфорта: направленные инфракрасные лучи глубоко проникают в кожу, улучшают кровообращение и снимают боль. Площадь воздействия составляет 40 x 30 см. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Инфракрасная лампа InfraCare

      Эффективное снятие боли

      Philips InfraCare эффективно снимает боль в мышцах и суставах. Инфракрасное излучение лампы мощностью 300 Вт дает ощущение комфорта: направленные инфракрасные лучи глубоко проникают в кожу, улучшают кровообращение и снимают боль. Площадь воздействия составляет 40 x 30 см. Узнать обо всех преимуществах

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        Инфракрасная лампа InfraCare

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Эффективное снятие боли

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        • 300 Вт
        • Направленное лечебное воздействие
        • Цифровой таймер
        Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 300 Ватт

        Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 300 Ватт

        Лампа Philips InfraCare HP 3631 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 40 x 30 см, например на плечах и шее, в области поясницы, на бедре, руке. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и мощная (300 Ватт) галогеновая лампа рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела (40 x 30 см). Теперь тепловое воздействие стало комфортнее, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.

        Регулируемый наклон

        Регулируемый наклон

        Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

        Цифровой таймер для индивидуальной настройки времени обогрева

        Цифровой таймер для индивидуальной настройки времени обогрева

        Время обогрева можно легко настраивать в соответствии с рекомендациями или предпочтениями. Цифровой таймер выполняет автоматический обратный отсчет и подает звуковой сигнал в конце сеанса.

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

        Технические характеристики

        • Эффективное снятие боли

          Глубокое проникание тепла
          Да

        • Воздействие на отдельные зоны тела

          Область обогрева
          40 x 30  см
          Инфракрасная галогеновая лампа
          300  Вт

        • Легко использовать

          Возможность регулировки
          угол наклона 0 - 40 градусов (назад)
          Мягкая ручка
          для простой перестановки и установки
          Переключатель включение/выключение
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          300  Вт
          напряжение
          230  В
          Частота
          50/60  Гц
          Срок службы ламп
          500  часов
          Элемент питания
          Щелочная LR-54, 1,5 В (рассчитана на 200 срабатываний)
          Длина шнура
          200  см
          Термоизоляция
          Class II (двойная изоляция)

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          20 x 30,9 x 17,2 (ВxШxГ)  см
          Вес продукта
          1,4  кг
          Размеры F-box
          28 x 38,6 x 24,5 (ВxШxГ)  см
          Вес F-Box
          1,8  кг
          Количество F-box в A-box
          3  шт.
          Размеры A-box
          29 x 40,4 x 74,5 (ВxШxГ)  см
          Вес A-Box
          5,4  кг
          Кол-во в европаллете
          60  шт.

        • Логистические данные

          Код CTV
          884363101000
          Страна изготовления
          Германия

        • Безопасность

          Сертификация IEC
          Соответствует требованиям IEC 60601 и 60335

        • Управление работой прибора

          Цифровой таймер
          со звуковым сигналом срабатывания

        • Медицинское оборудование

          Директива по медицинскому оборудованию
          • 2007/47/EC
          • MDD 93/42/EEC

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