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Больше не доступен
HP3631
300 Вт
Направленное лечебное воздействие
Цифровой таймер
Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.
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