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Больше не доступен

Bikini PerfectТриммер для линии бикини

HP6371/00

Спа-салон у вас дома

Для моделирования и подравнивая линии бикини. Высокоточный триммер обеспечивает комфортность использования и делает кожу гладкой и шелковистой.

Посмотреть все преимущества

Триммер для чувствительных участков, меньше раздражения на коже

Спа-салон у вас дома

  • Стрижка и подравнивание

Триммер для точного и аккуратного подравнивания

Триммер для точного и аккуратного подравнивания

Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).

Гигиеничная насадка триммера

Гигиеничная насадка триммера

Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.

Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

Технические характеристики

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