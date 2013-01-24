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    Body Perfect

    Триммер для линии бикини

    HP6379/00
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    Общая оценка / 5
    • Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома
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      Body Perfect Триммер для линии бикини

      HP6379/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Спа-салон у вас дома

      Ровный и гладкий результат: срезайте, подравнивайте или удаляйте нежелательные волоски на лице и теле с помощью этого высокоточного триммера. Узнать обо всех преимуществах

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      Body Perfect Триммер для линии бикини

      Спа-салон у вас дома

      Ровный и гладкий результат: срезайте, подравнивайте или удаляйте нежелательные волоски на лице и теле с помощью этого высокоточного триммера. Узнать обо всех преимуществах

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        Body Perfect

        Body Perfect

        Триммер для линии бикини

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Спа-салон у вас дома

        Триммер для чувствительных участков, меньше раздражения на коже

        • Стрижка, подравнивание,
        • бритье и эпиляция
        Для использования на влажной и сухой коже

        Для использования на влажной и сухой коже

        Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

        Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

        Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Триммер для точного и аккуратного подравнивания
          Да
          Гигиеничная насадка триммера
          Да
          Сверхмягкое и безопасное бритье
          Да
          Эпилятор удаляет волосы на несколько недель
          Да
          Триммер для бровей и контуров
          Да
          Насадка для бровей и контуров
          Да

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