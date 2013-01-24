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Satinelle

Эпилятор

HP6407/02
Общая оценка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Эпилятор

    HP6407/02
    Общая оценка / 5

    Satinelle Soft

    Этот компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной системой, успокаивающей кожу, что делает эпиляцию менее болезненной. Для простоты очистки массажную систему можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Этот компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной системой, успокаивающей кожу, что делает эпиляцию менее болезненной. Для простоты очистки массажную систему можно снять с эпилятора.

    Satinelle Soft

    Этот компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной системой, успокаивающей кожу, что делает эпиляцию менее болезненной. Для простоты очистки массажную систему можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Этот компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной системой, успокаивающей кожу, что делает эпиляцию менее болезненной. Для простоты очистки массажную систему можно снять с эпилятора.

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      Эпилятор с плавающей массажной насадкой для легкой эпиляции

      Плавающая массажная система

      Плавающая массажная система

      Плавающая массажная насадка успокаивает кожу и сводит к минимуму неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1900 мин
        об/мин скорость 2
        2200 мин
        Источник питания
        Переменный ток (сеть)
        напряжение
        100 В, 110 - 127 В или 220 - 240 В (50-60 Гц)
        Мотор
        питание от постоянного тока
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20

      • Логистические данные

        Размер поддона (Европа)
        80 x 120  см
        Количество A-коробов на один уровень (Европа)
        10
        Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
        15
        Количество уровней (Европа)
        3
        Количество уровней (Великобритания)
        2
        Количество поддонов (Европа)
        120  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        120  шт.
        Размер поддона (Великобритания)
        100 x 120  см
        Код CTV
        884640702000

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        190 x 90 x 240  миллиметра
        Дизайн упаковки
        Подарочная коробка с окошком и приспособлением для подвешивания
        Вес F-Box
        545  г
        Размеры A-box
        390 x 184 x 258  миллиметра
        Количество предметов в A-box
        4  шт.
        Вес A-Box
        2430  г

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