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    Satinelle

    Эпилятор

    HP6408/02
    Общая оценка / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Эпилятор

      HP6408/02
      Общая оценка / 5

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Satinelle Эпилятор

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Satinelle Эпилятор

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Satinelle Soft

        Эпилятор с плавающей массажной насадкой для легкой эпиляции

        Плавающая массажная система

        Плавающая массажная система

        Плавающая массажная насадка успокаивает кожу и сводит к минимуму неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора

        Уникальная эпиляционная система Philips

        Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

        Эпилирующую головку можно мыть

        Для максимальной гигиены и простоты очистки.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          движений в секунду, скорость 1
          600
          движений в секунду, скорость 2
          733
          об/мин скорость 1
          1900 мин
          об/мин скорость 2
          2200 мин
          Источник питания
          Переменный ток (сеть)
          напряжение
          100 В, 110 - 127 В или 220 - 240 В (50-60 Гц)
          Мотор
          питание от постоянного тока
          потребляемая мощность
          3  Вт
          Количество дисков
          21
          Количество пинцетов
          20

        • Аксессуары

          Насадка для чувствительных участков
          Да
          Щеточка для чистки
          Да

        • Логистические данные

          Размер поддона (Европа)
          80 x 120  см
          Количество A-коробов на один уровень (Европа)
          10
          Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
          15
          Количество уровней (Европа)
          3
          Количество уровней (Великобритания)
          2
          Количество поддонов (Европа)
          120  шт.
          Количество поддонов (Великобритания)
          120  шт.
          Размер поддона (Великобритания)
          100 x 120  см
          Код CTV
          884640802000

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          190 x 90 x 240  миллиметра
          Дизайн упаковки
          Подарочная коробка с окном, блистерными вставками и приспособлением для подвешивания
          Вес F-Box
          551  г
          Размеры A-box
          390 x 184 x 258  миллиметра
          Количество предметов в A-box
          4  шт.
          Вес A-Box
          2454  г

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