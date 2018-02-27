КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция

Больше не доступен

Satinelle EssentialКомпактный эпилятор

HP6420/00

4.8
| (79) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования.
Посмотреть все преимущества

Простая эпиляция

  • для ног

  • Эпилятор с питанием от сети

  • Эргономичная ручка

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

79

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

3
1

27/02/2018

Україна

Україна

Продукт хорошего пользования

Данный продукт был приобретен в 2014 году,при выборе именно данной модели заинтересовала насадка с эффектом массажа поскольку она делает эпиляцию менее болезненной да и сам дизайн очень красивый и удобный в использовании. Впервые пользовалась эпилятором и осталась довольна по сегодняшний день,очень удобные насадки и самое важное что их можно промывать под водой,функционально и удобно комплекте идет щеточка для быстро очистки пинцетов,сами пинцеты очень хорошо захватывают волоски,у каждого разная чувствительность и от скорости выдергивания это можно регулировать. С ней можно быстро справиться с нежеланными волосами на ногах,брать с собой в дорогу о чем и позаботились положив в комплект мешочек.Рекомендую данный продукт,он сделает Ваши ножки красивыми за минимально время.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6422/01 Compact epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6422/01 Compact epilator

26/11/2017

Україна

Україна

Крутий!І зручний!!!"Спасіння"в дорозі і вдома!Річ яку раджу усім дівчатам і жінкам!

Придбала в 2016 році.Користуюся і балдю!!!В доозі зручно і вдома!Підростає дочка-теж користується!Для жінок-знахідка і спасіння!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6423/00 Compact epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6423/00 Compact epilator

31/08/2017

Україна

Україна

Легко и просто обрести гладкую кожу

Этот эпилятор я получила в подарок от подруги. Долго собиралась с духом опробовать, боялась боли естественно. Но мои опасения были напрасны, за счёт скорости движения пинцетов и плотности захвата все происходит молниеносно. Особых болевых ощущений не было. Легко снимается головка эпилятора, её можно мыть под проточной водой. Вросших волос после использования конкретно этого аппарата не было.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.