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Satinelle Essential Компактный эпилятор

Больше не доступен

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Satinelle EssentialКомпактный эпилятор

HP6420/00

Satinelle Essential Компактный эпилятор

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 938.6 kB
  • 20 April 2022

Экологический паспорт - English (US)

  • PDF файл, 131.1 kB
  • 20 April 2022

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