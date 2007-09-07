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Satinelle

Эпилятор

HP6503/10
Общая оценка / 5
  • Самая легкая эпиляция от Philips Самая легкая эпиляция от Philips Самая легкая эпиляция от Philips
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    Satinelle Эпилятор

    HP6503/10
    Общая оценка / 5

    Самая легкая эпиляция от Philips

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Самая легкая эпиляция от Philips

    Самая легкая эпиляция от Philips

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Самая легкая эпиляция от Philips

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      Satinelle

      Satinelle

      Эпилятор

      Итого:

      Самая легкая эпиляция от Philips

      Для безупречной гладкости ног надолго

      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

      Гипоаллергенные диски

      Гипоаллергенные диски

      Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

      Новая керамическая система эпиляции

      Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Высокочастотный массаж

      Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции

      Зарядное устройство прилагается

      Беспроводной эпилятор: эпиляция доступна повсюду!

      • Особенности

        Плавающая головка охладителя
        Да
        Высокочастотный массаж
        Да
        Керамическая система эпиляции
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Переменный ток-резервный ток (сеть)
        напряжение
        100—240  В
        Мотор
        Постоянный ток 14 В
        потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        13
        Количество пинцетов
        24
        RPM
        2500
        Движений/секунду
        1000

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Для мягкого бритья
        Охлаждающая головка для чувствительных участков
        Для чувствительных участков тела
        Термоизолирующий футляр
        Для удобства в обращении
        Отшелушивающая подушечка
        Предотвращает врастание волосков
        Роскошный футляр
        Для хранения и защиты
        Щеточка для чистки
        Для простой очистки

      • Логистические данные

        Количество поддонов (Великобритания)
        tbd  шт.
        Количество поддонов (Европа)
        tbd  шт.
        Размер поддона (Великобритания)
        tbd  см
        Размер поддона (Европа)
        tbd  см

      • Вес и габариты

        Дизайн упаковки
        Да
        Размеры F-box
        tbd  мм
        Вес F-Box
        tbd  г
        Размеры A-box
        tbd  мм
        Вес A-Box
        tbd  г
        Количество предметов в A-box
        tbd  шт.

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